МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Требования к здоровью пилотов в России являются более высокими, чем за границей, сообщил генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев.

"У нас (в России — ред.) большая выбраковка пилотов по здоровью. Это неправильно. Мы потом находим своих пилотов, которые летают за рубежом в других авиакомпаниях совершенно спокойно", — сообщил Савельев на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

"Да, у нас 65 лет считается возрастом предельным для полетов. Но, если мы сравним, какие тесты проходят пилот Lufthansa… Мы даже обратились к немецкому профессору… Он был крайне удивлен, какие тесты проходят наши пилоты… Вот эти все факторы, к сожалению, приводят к тому, что у нас не хватает пилотов", — посетовал глава "Аэрофлота".

СМИ в прошлом году сообщали, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой кадров в Азию. Одной из причин называлась разница в зарплатах пилотов российских и азиатских компаний. Ряд авиакомпаний, в частности "Аэрофлот" и "Россия", ввели единовременные выплаты при трудоустройстве летного состава и другие меры материального поощрения пилотов.

При этом Росавиация приводила данные, что более 1,5 тысячи выпускников учебных заведений гражданской авиации в России не трудоустроены. По данным профсоюза летного состава России, на листах ожидания в авиакомпаниях для трудоустройства находится порядка 800 пилотов.