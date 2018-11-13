МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Требования к здоровью пилотов в России являются более высокими, чем за границей, сообщил генеральный директор крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталий Савельев.
"Да, у нас 65 лет считается возрастом предельным для полетов. Но, если мы сравним, какие тесты проходят пилот Lufthansa… Мы даже обратились к немецкому профессору… Он был крайне удивлен, какие тесты проходят наши пилоты… Вот эти все факторы, к сожалению, приводят к тому, что у нас не хватает пилотов", — посетовал глава "Аэрофлота".
При этом Росавиация приводила данные, что более 1,5 тысячи выпускников учебных заведений гражданской авиации в России не трудоустроены. По данным профсоюза летного состава России, на листах ожидания в авиакомпаниях для трудоустройства находится порядка 800 пилотов.