Испанский визовый центр в Москве возобновил работу

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Визовый центр Испании в Москве возобновил работу после временного закрытия "в связи с непредвиденными обстоятельствами", сообщил РИА Новости источник в испанском консульстве.

"Компания BLS открыла свой офис в 15.00, сегодня и завтра офис будет работать дольше обычного, чтобы принять без дополнительных расходов всех соискателей на визу, у которых было запланировано интервью на сегодня", — сообщил собеседник агентства.

Ранее Консульство Испании в Москве сообщило, что визовый центр закрыт по не зависящим от него причинам.

Ситуация приходит в норму, подтвердили РИА Новости.