Метель парализовала движение на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 ноя — РИА Новости, Юлия Насулина. Движение для пассажирского транспорта закрыто на протяжении 81 километра трассы М-4 "Дон" в Ростовской области из-за метели, сообщил РИА Новости представитель отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции области.

"В связи с сильным снегопадом и метелью в 14.30 мск Госавтоинспекцией Ростовской области введено временное прекращение движения пассажирских транспортных средств на автодороге М-4 "Дон" на участке от 1038-го километра (развязка в районе города Новочеркасска) до 1119-го километра +500 метров (граница Ростовской области и Краснодарского края)", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что движение пассажирского транспорта также закрыто на автодороге Ростов-на-Дону (от магистрали "Дон") — Семикаракорск — Волгодонск. Кроме того, с 10.30 мск подобное ограничение сохраняется на автодорогах Семикаракорск — Мартыновка — Красноармейский и Головное — Красноармейский — Большая Мартыновка.

В понедельник в Ростовской области выпал первый снег, который привел к десятибалльным пробкам в центре Ростова. Кроме того, снегопад вызвал затор на трассе М-4 "Дон" с 1002-го по 1015-й километры. Во вторник непогода спровоцировала две массовые аварии: на 1070-м километре М-4 "Дон" столкнулись 13 автомобилей, один человек погиб и один пострадал; на трассе в Азовском районе столкнулись шесть автомобилей. Снегопад в настоящее время продолжается.