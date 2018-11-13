МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Стоимость часа полета по "плоским тарифам" между Москвой и Владивостоком и обратно составляет 1,2 тысячи рублей, что может соотноситься с ценой такси в Москве, следует из слов гендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Виталия Савельева.

На рейсах "Аэрофлота" и его дочерней авиакомпании "Россия" в дальневосточные города действуют "плоские тарифы" в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться "плоскими тарифами" может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. "Аэрофлот" ранее сообщал, что цена билета на рейсы самого "Аэрофлота" между Москвой и Владивостоком составляет 25 тысяч рублей туда и обратно, "России" — 22 тысячи рублей туда-обратно.

"Сейчас есть ("плоский тариф" — ред.) 22 тысячи рублей туда-обратно. Это час полета — 1 тысяча 200 рублей. Это возьмите такси в Москве на час и посмотрите, сколько это стоит. Мы летим час — 1 тысячи 200 рублей. 22 тысячи туда-обратно — это плоский тариф", — сказал Савельев на заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.

Конечно, резюмировал он, такие тарифы, приводят к потерям для авиакомпании, которые она должна компенсировать остальной своей работой.

"Плоские тарифы" действуют на рейсах "Аэрофлота" из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград и в обратном направлении. С 2018 года "плоские тарифы" есть и на рейсах авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") между Москвой и Дальним Востоком.