В Москве покупатель iPhone расплатился ванной мелочи

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото

Телефоны iPhone XS и iPhone XS Max в магазине re:Store на Тверской улице в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Один из покупателей iPhone стоимостью более 100 тысяч рублей в одном из московских магазинов заплатил за гаджет мелочью, принесенной в ванне, заявила РИА Новости представитель магазина Людмила Семушина.

"В понедельник вечером в наш магазин… пришли два человека, которые несли ванну, наполненную мелочью. Они сказали, что хотят купить iPhone и что в ванной 100 тысяч рублей", — рассказала представитель магазина. По ее словам, покупатели выбрали аппарат iPhone XS, стоимость которого составляет 100,99 тысячи рублей.

Семушина уточнила, что у продавца на подсчет необходимой суммы мелочью ушло около 1,5-2 часов. После покупки посетители покинули магазин вместе с ванной, в которой еще оставалась мелочь, сказала собеседница агентства.

При этом она затруднилась уточнить, была ванна чугунной или пластиковой.

Компания Apple 12 сентября представила сразу три новые модели смартфонов — iPhone XS, iPhone XS Max и iPhone XR. Продажи первых двух моделей в РФ начались 28 сентября, последняя стала доступна 26 октября. При этом самая бюджетная из последних моделей смартфонов от Apple – iPhone XR – оказалась менее популярной у россиян, чем более дорогие XS и XS Max, выяснили специализирующаяся на системах искусственного интеллекта IT-компания oneFactor и оператор фискальных данных OFD.ru.