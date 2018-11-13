МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (так называемого "срока дожития") на 2019 год, предполагается, что этот период вырастет на полгода — с 246 до 252 месяцев.

"Срок дожития" — рассчитываемый период времени, в течение которого вышедший на пенсию человек будет ее получать, то есть средний срок жизни гражданина после того, как он стал пенсионером.

"Ожидаемый̆ период выплаты накопительной̆ пенсии, применяемый̆ для расчета ее размера, на 2019 год устанавливается продолжительностью 252 месяца", — говорится в пояснительной записке.

Документ в случае его принятия должен вступить в силу с 1 января 2019 года.

В 2018 году этот период также был повышен на шесть месяцев — с 240 до 246 месяцев. Как ранее пояснял Минтруд, делается это "с целью постепенного доведения ежегодно устанавливаемого законом ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии до приближенных к реальным значениям продолжительности жизни будущих получателей". Таким образом, повышение происходит ежегодно на шесть месяцев.

Минтруд ранее также отмечал, что если бы при расчете ежемесячного размера накопительной пенсии применялся реальный ожидаемый период выплаты (в 2018 году он составил 261 месяц), ежемесячные выплаты получателю были бы ниже.

Проект был подготовлен на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни получателей накопительной пенсии в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты.