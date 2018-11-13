МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Городские поликлиники и больницы Москвы начнут оформлять для пациентов электронные больничные листы в 2019 году, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Ситуационного центра столичного департамента здравоохранения Алексей Новиков.

"В настоящий момент у нас планируется пилот. В первом квартале 2019 года мы определим две медицинские организации — скорее всего, это будет одна взрослая, она детская. После успешного пилотирования будет произведена доработка, интеграция с Фондом социального страхования (ФСС), и в дальнейшем эта опция распространится на все городские больницы и поликлиники", — сообщил Новиков агентству во вторник.

Он уточнил, что на данный момент электронные больничные листы выдаются только частными и федеральными медицинскими организациями.

"Таким образом, можно сказать, что городские поликлиники начнут выдавать электронный больничный лист в 2019 году", — уточнил он.