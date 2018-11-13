МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Городские поликлиники и больницы Москвы начнут оформлять для пациентов электронные больничные листы в 2019 году, сообщил РИА Новости заместитель руководителя Ситуационного центра столичного департамента здравоохранения Алексей Новиков.
Он уточнил, что на данный момент электронные больничные листы выдаются только частными и федеральными медицинскими организациями.
"Таким образом, можно сказать, что городские поликлиники начнут выдавать электронный больничный лист в 2019 году", — уточнил он.