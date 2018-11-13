Крымский сафари-парк "Тайган" готов к проверкам со стороны Поклонской

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Крымский сафари-парк "Тайган" готов к возможным проверкам, которые планирует инициировать депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская, заявил директор парка Олег Зубков.

Львы в сафари-парке "Тайган" в Белогорском районе находятся на открытой огражденной территории. Наблюдать за ними можно с высоких мостов, построенных по всему периметру их обитания. При этом также можно воспользоваться услугой "Прогулка со львами". Поклонская в интервью РИА Новости ранее заявила, что направит депутатский запрос в правоохранительные структуры для проверки безопасности оказываемых в "Тайгане" услуг.

"У нас все прекрасно и хорошо. Пусть обращается. Это ее право. Каждый занимается своим делом. Мы готовы к любым проверкам всех наших услуг. Все наши услуги и так проверяют специалисты", — сказал РИА Новости Зубков.

По его словам, после инцидента с женщиной, которую в августе лев укусил за руку, была проведена специальная проверка. "(Был) составлен акт по итогам, что никаких нарушений в предоставлении услуг нет, все соответствует действующему законодательству", — сказал Зубков.

Ранее в региональном СК сообщали, что 46-летняя туристка из Кирова Ольга Соломина заказала в "Тайгане" экскурсию "Прогулка со львами". Когда она пыталась сфотографировать хищника, он ее укусил ее за руку. Женщину госпитализировали.