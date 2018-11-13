МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект о приостановке до 1 января 2022 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке. Третье чтение запланировано на 15 ноября.
Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена сейчас в сумме 464 рубля СССР. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ, и порядок их обслуживания до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
По оценке правительства, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ в 2019 году на их погашение понадобилось бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году — 45,4 триллиона рублей, в 2021 году — 47,22 триллиона рублей. Поэтому правительство РФ предложило приостановить действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" и на 2021 год, внеся соответствующий законопроект одновременно с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы. Проект бюджета РФ предусматривает направление в этот период ежегодно по 5,5 миллиарда рублей на компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке отдельным категориям граждан.