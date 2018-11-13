Муж Поклонской планирует вместе с ней заниматься общественными проектами

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв заявил РИА Новости, что в ближайшее время будет создано общественное движение, в котором он планирует заниматься координацией совместных проектов со своей супругой Натальей Поклонской.

Ранее пресс-секретарь федерального омбудсмена Алексей Зловедов сообщил РИА Новости, что руководитель рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой Иван Соловьев покинул занимаемый им пост по собственному желанию.

"(Намерен заниматься) координацией совместных общественных проектов в сфере оказания помощи детям Донбасса, защиты прав крымчан, православных верующих Украинской православной церкви (УПЦ), созданием равных конкурентных условий для бизнеса, информационно-психологической безопасностью, социализацией трудных подростков", — рассказал он.

Соловьев подчеркнул, что сейчас он сосредоточен на проектах, которые ведет вместе со своей супругой и ее командой, но о работе в сфере защиты прав человека сохранил самые теплые и хорошие воспоминания.

"У нас с уполномоченным состоялся разговор, из которого следовало, что наша совместная работа подошла к концу. Аргументы для моего ухода вызывали улыбку и удивление, однако уважая право руководителя по своему усмотрению строить кадровую политику, я принял решение об уходе", — заявил Соловьёв.