Синоптики рассказали, когда в Москве образуется снежный покров

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Снежный покров образуется в Москве не раньше последних чисел ноября, сообщила РИА Новости во вторник главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Ранее синоптики прогнозировали снег и гололед в Москве в конце текущей недели.

"Я не уверена, что тот снег, который мы ожидаем в выходные дни, его будет такое количество, чтобы он покрыл тротуары. Во-вторых, если снега будет больше, чем мы ожидаем, то тротуары будут определенным образом обрабатываться, поэтому мы на тротуарах, скорее всего, в ближайшие дни снега не увидим", — сказала Позднякова.

Он отметила, что про снежный покров в столице пока говорить рано.

"На этой неделе погоду будет определять антициклон, и на следующей восстановится влияние уже следующего антициклона, существенных осадков у нас не ожидается, и говорить о снеге пока что будет рано. Если следовать климату, то, как правило, у нас снежный покров образуется в последних числах ноября", — отметила синоптик.