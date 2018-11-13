МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Разработанный в Госдуме законопроект, предусматривающий упрощенную систему внимания штрафов за нарушение ПДД путем списания необходимой суммы со счета гражданина, может нарушать установленные Конституцией права человека, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин.

Как сообщила газета "Коммерсант" , в Госдуме разработан законопроект, предусматривающий процедуру упрощенного взыскания штрафов за нарушение ПДД на сумму до 3 тысяч рублей, вынесенных с помощью камер, в течение двух дней после того, как штраф был выписан. Как ожидается, эта система будет введена в России, скорее всего, в 2019 году. Штраф будет взыскиваться с банковского счета в ускоренном режиме без возбуждения исполнительного производства, с возможным уведомлением должника через сайт госуслуг или по смс. Вместе со штрафом приставы удержат и исполнительный сбор, минимальный размер которого составит 1 тысячу рублей. Нововведение коснется миллионов автовладельцев.

"В любом случае гарантированные Конституцией права человека заключаются в том, что он информирован о выписанном штрафе и у него есть возможность возразить против этого штрафа и оспорить его", — заявил Башкин РИА Новости.

"Пока для себя я не вижу возможности поддержать этот законопроект", — добавил сенатор.

Он подчеркнул, что автоматического, безакцептного списания сумм штрафа с банковских счетов граждан не должно происходить.

"Нужно вообще проявлять крайнюю осторожность при исполнении государственных действий в отношении граждан, в том числе, при исполнении штрафов", — сказал зампред комитета.