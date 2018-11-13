Голикова отметила снижение научных исследований по ряду направлений

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Ситуация со снижением числа исследований по ряду направлений должна напугать ученых, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на общем собрании Российской академии наук.

Голикова сообщила, что в целом по отраслям науки рост числа исследований зафиксирован в основном по гуманитарным наукам, но есть и естественные науки с положительной динамикой, например геофизика, сельское и лесное хозяйство.

"В то же время по ряду технологий и отраслей науки наблюдается снижение количества исследований в 2016-2017 годах, в том числе по клеточным технологиям (37%), биоинженерии (30%), диагностики наноматериалов и наноустройств (30%), высокопроизводительным вычислительным системам (32%), геномным технологиям (32%). Даже к подобным отраслям, по статистике, относятся физика, математика, биология, геология, горное дело и автоматика", — сказала Голикова.

"Мне кажется, что эти цифры должны вас не просто удивить, они должны вас напугать. Это значит, что мы категорически должны менять то, что у нас сегодня происходит. Конечно, и безусловно, и с учетом тех направлений, которые сейчас обозначены, некоторым образом эту ситуацию поменяет Национальный проект Наука, но этого недостаточно", — добавила Голикова.

Она отметила, что это наша совместная задача — "мы должны распространить положительную динамику развития ряда отраслей науки на все научные направления, поднять эффективность и результативность проводимых научных исследований, провести инвентаризацию уже разработанных НИОКРов и их вовлечение в экономический оборот".