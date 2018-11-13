Поклонская направит депутатский запрос с просьбой проверить парк "Тайган"

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что направит депутатский запрос в правоохранительные структуры для проведения проверки относительно безопасности оказываемых услуг в крымском сафари-парке "Тайган".

"Я уже просто не знаю, что там в этом парке еще должно случиться, чтобы надзорные органы поняли и обратили внимание на ситуацию, которая там годами складывается. Не понимать, что такие животные как львы, – источник повышенной опасности и представляют реальную угрозу для жизни человека, по крайней мере, безответственно", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что к ней на прием в Симферополе обратилась женщина, пострадавшая во время посещения сафари-парка, оказание услуг ненадлежащего качества которого привели к телесным повреждениям.

"К сожалению, это далеко не первый случай, когда люди калечатся, надеясь получить положительные эмоции от общения с животными. По итогам рассмотрения этого и других материалов депутатские запросы будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, МВД России", — сказала Поклонская.

Сафари-парк "Тайган" — крупнейший питомник различных пород львов и многих других видов животных, в основном, крупных млекопитающих-хищников. Расположен в Белогорском районе Крыма возле озера Тайган. Его площадь — более чем 30 гектаров.