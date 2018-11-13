Поклонская призвала оградить россиян от информационных манипуляций

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила обезопасить население России от негативного информационно-психологического воздействия, в том числе с использованием различных технологий и приемов манипулирования.

"Информационная сфера. Сегодня она приобретает все большее значение в жизни людей. Считаю очень важным разработку предложений по защите людей от негативного информационно-психологического воздействия, в том числе с использованием различных технологий и приемов манипулирования", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Депутат подчеркнула, что воочию убедилась, к чему это может привести, на примере событий в Киеве в феврале 2014 года.

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