Поклонская назвала качества, которые должна сохранять женщина

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Женщина в современном мире должна сохранять такие качества как нежность, внутреннюю и внешнюю красоту, достоинство и терпение, заявила депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская.

"Женщина же в современном, очень непростом мире должна сохранять свои женские качества: нежность, внутреннюю и внешнюю красоту, достоинство и терпение", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

По ее словам, женщине самое главное – не забывать, что она женщина, а для этого рядом должен быть тот самый мужчина, который и делает ее счастливой.

"В карьерном же росте иногда приходится забывать, что ты женщина, и перейти эту тонкую грань достаточно легко и просто. Очень важно вовремя это почувствовать. Мужчинам-конкурентам хорошо бы не забывать об этом. Уважение и благородство еще никто не отменял", — подчеркнула Поклонская.

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