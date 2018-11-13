В Якутии попросили повторить концерт танцующих полицейских

ЯКУТСК, 13 ноя — РИА Новости. Видеоролик танцующих полицейских в Якутии был снят для рекламы праздничного шоу-концерта "Две звезды", в районном Центре культуры и отдыха уже просят повторить собравшее аншлаг мероприятие, рассказала РИА Новости помощник по работе с личным составом начальника межмуниципального отдела МВД России Амгинского района Якутии Людмила Малыкайцева.

Полицейские из Амгинского района Якутии сняли танцевальный клип ко Дню сотрудника органов внутренних дел. Таким образом они пригласили всех желающих на шоу-концерт. Праздничная программа "Две звезды" в районном ДК состоялась 9 ноября. Ролик в официальном Twitter министерства внутренних дел России на данный момент просмотрели около 43 тысяч пользователей сети. Как отметили в районном отделе МВД, в прошлом году личный состав участвовал в шоу-концерте "Две звезды" в формате исполнения песенных дуэтов, теперь было решено провести конкурс по танцам.

По словам помощника начальника отдела, изначально ролик сняли только "для себя", чтобы анонсировать предстоящее событие на странице местного Центра культуры и отдыха в Instagram. Как только организаторы это сделали, все билеты на шоу-концерт были раскуплены жителями района за считанные минуты.

Хорошего всем дня!

Шуточный ролик, с помощью которого полицейские из Амгинского района Республики Саха (Якутия) пригласили всех желающих на праздничную программу 10 ноября.#полиция #видео #Якутия pic.twitter.com/zhVQeW0yfD — Сайт МВД России (@mvd_official) 12 ноября 2018 г.

"Мы вообще не ожидали такой популярности. В Twitter МВД России ролик отправили из пресс-службы. За три часа отсняли рекламу, а тут такое… Кстати, шоу-концерт "Две-звезды" собрал в день проведения полный аншлаг. После звонили из Центра культуры и отдыха, просили повторить, говорят, напишут письмо министру. Полицейского, танцующего посередине, зовут Илья Заровняев. Он занял первое место на конкурсе, исполнив на пару с одной из жительниц района индийский танец", — рассказала агентству Малыкайцева.