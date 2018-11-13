В шести парках Москвы зимой продолжат работу полки буккроссинга

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Полки буккроссинга этой зимой продолжат работу в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Перовском парках, сообщается на сайте мэра Москвы.

"В шести парках Москвы этой зимой продолжат работу полки буккроссинга….Ими можно воспользоваться в парках "Сокольники", "Кузьминки", "Фили", усадьбе Воронцово, а также Бабушкинском и Перовском парках", — говорится в сообщении.

Добавляется, что в теплое время года стойки буккроссинга в рамках совместной программы с летними читальнями библиотек работали в 15 парках столицы. Большую часть из этих пунктов книгообмена закрыли на зиму и откроют следующей весной.

"Каждая полка буккроссинга вмещает около 100 книг. Взять произведение с полки и оставить взамен ранее прочитанную книгу могут все желающие. Как правило, горожане приносят отечественную и зарубежную классику, современную и детскую литературу, сборники стихотворений, поэм и новелл, а также романы и детективы. Зимний буккроссинг — это хорошая возможность напомнить гостям парков, что читать книги на природе можно в любое время года", — цитирует сайт пресс-службу Мосгорпарка.

В Перовском парке стойка обмена книгами находится недалеко от главной сцены рядом с детской площадкой, а в "Кузьминках" — на главной площади парка в беседке со столом и лавочками. В "Сокольниках" полка буккроссинга расположена в "Букводоме", в парке "Фили" — в арт-студии "Филька", в усадьбе Воронцово — в шахматном павильоне. В Бабушкинском парке полка для обмена книгами находится в шахматном павильоне недалеко от катка.

Кроме того, воспользоваться сервисом буккроссинга можно также в метро. Полки для обмена книгами расположены на стойках живого общения на 13 станциях столичной подземки. Бесплатно взять книгу можно на стойке "Живое общение" в объединенном вестибюле станций "Пушкинская" и "Тверская", а вернуть — на любую из стоек. Сейчас пассажирам доступно более 30 книг российских и зарубежных авторов, на каждой размещен специальный стикер "Книги в метро".