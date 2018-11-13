В России хотят упростить оплату мелких штрафов ГИБДД, пишут СМИ

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Взыскание штрафов в упрощенном порядке за нарушения ПДД могут ввести в России в 2019 году, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на новую редакцию закона "Об исполнительном производстве".

По данным издания, изменения будут касаться штрафов на сумму до трех тысяч рублей, вынесенных с помощью камер.

Депутаты предлагают отменить нынешнее правило, согласно которому по истечении 70 дней с момента постановления возбуждается исполнительное производство о взыскании средств. Вместо этого Федеральная служба судебных приставов в течение трех дней направит должнику "уведомление о приведении исполнительного документа к исполнению" в виде письма или SMS.

Спустя двое суток с момента получения такого уведомления в банк направляется документ, который станет основанием для списания задолженности, а также исполнительского сбора (минимум тысяча рублей).

В случае, если долг с нарушителя не удастся взыскать в течение 20 дней с момента отправки "уведомления", может быть возбуждено исполнительное производство, отмечает издание.