МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, "замаскировавшись" под желтый автобус, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.
Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Был построен в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС и открыт 11 августа 2012 года.
С 18 августа 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией моста и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.