МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Во Владивостоке четверо мужчин попытались пересечь закрытый для пешеходов мост через бухту Золотой Рог, "замаскировавшись" под желтый автобус, видеозапись инцидента опубликована на YouTube.

На кадрах видно, как охранник останавливает группу из четырех человек, которые надели на себя желтую коробку в форме автобуса и шли по проезжей части моста. Автор ролика сняла, как "автобус" развернулся и двинулся в обратную сторону под присмотром охранника.

Золотой мост — вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Был построен в рамках программы подготовки города к проведению саммита АТЭС и открыт 11 августа 2012 года.

С 18 августа 2015 года движение пешеходов по мосту запретили, так как оно не было предусмотрено проектной документацией моста и противоречило федеральным законам о транспортной безопасности и Градостроительному кодексу России.