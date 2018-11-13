МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Четвертый день в соцсетях обсуждают видео из сахалинской школы, где учительница во время урока унизила семиклассницу. Педагог назвала ее "неадекватной", а также поинтересовалась, не детдомовская ли она. Поводом для оскорблений стала кофта с дыркой, которую в тот день надела Дина. Одноклассники уверяют, что девочке и раньше приходилось выслушивать претензии к своему внешнему виду, но конфликт начался из-за прогулов. РИА Новости собрало разные версии случившегося.

"У тебя есть родители? Они, вообще, адекватные?"

Видео, снятое на уроке русского языка в седьмом классе школы № 1 города Холмска, разлетелось по соцсетям в считаные часы. У доски стоит учительница Инна Михайловна Хорошова, педагог с 37-летним стажем.

Напротив нее — девочка Дина (имена несовершеннолетних в материале изменены в соответствии с требованиями законодательства. — Прим. ред.), которая в тот день пришла в школу в порванной кофте.

"Я хочу познакомиться с твоими родителями. У тебя есть родители? Они, вообще, адекватные?" — при всем классе спрашивает у ученицы педагог. Вопрос этот учительница, по-видимому, считает риторическим. Не дав девочке ответить, она продолжает: "Я уже вижу, что ты неадекватная. Ты, случайно, не приемная?"

Эта фраза вызывает бурный смех в классе. Лишь одна девочка просит всех замолчать.

Почти все время камера показывает педагога. Но по тому, что Хорошова велит Дине не рыдать, понятно, что девочка расплакалась. Учительницу, впрочем, это не останавливает. "Они (родители), вообще, видят, как ты идешь в школу? У меня возникает вопрос, почему, когда я иду в школу, стараюсь одеться опрятно, чтобы вам было приятно на меня смотреть. Другие дети поступают так же. Почему ты во всем <…>?"

В чем на урок пришла Дина, в ролике не разъясняется — запись обрывается на полуслове. Но после того как видео разошлось по сахалинским группам, в публичном пространстве появился комментарий мамы девочки. Его друг другу пересылали в мессенджерах пользователи соцсетей.

Женщина уверяет, что она следит за внешним видом дочери. По ее словам, в тот день Дина пришла в школу "в рубашке и в юбке, как положено". "Сверху у ребенка был надет свитер, эту дырочку на плече я просто не усмотрела. Но за нее ребенка распинали перед всем классом, а потом еще и сказали, что у нее неадекватная мама, — пишет родительница. — Мне вся эта история очень неприятна. Наверное, это мало кого волнует, но мой ребенок не усыновлен, она моя родная дочь. Я считаю, что если учителя не устраивает, в чем пришел ребенок в школу, нужно взять и написать замечание в дневник. Я прочитаю и приму меры".

Кроме того, мама сообщила, что после "воспитательной беседы" у Дины пошла кровь из носа: "то ли давление подскочило, то ли на нервной почве".

Сложный класс

Учащиеся этого класса в беседе с РИА Новости заверили, что это далеко не первый случай, когда Дина получает замечания из-за своего внешнего вида. Просто девочка довольно экстравагантно одевается.

"Она постоянно приходит в школу то в рваной кофте, то в рваных кедах. Нет, семья у нее благополучная, это не из-за бедности или недосмотра, — рассказывает семиклассник Сергей. — Дина считает, что это модно".

Что касается заснятого на видео диалога, начался он якобы вовсе не по поводу внешнего вида, а из-за того, что Дина прогуливала уроки. По крайней мере, так утверждают школьники.

"До этого она неделю не была на занятиях. Инна Михайловна попросила объяснить почему. В ответ Дина сказала, что у нее "подруга умерла". Это было откровенной выдумкой и разозлило учительницу", — говорит Сергей.

Он признает, что их класс в плане дисциплины довольно сложный. А до попавшего в Сеть диалога они все вместе "доводили Ирину Михайловну". "И вообще — от нашего класса уже несколько педагогов отказались", — уверяет сознательный ученик.

"Мама и сама не рада…"

Еще до того, как видео попало в Сеть, учительница принесла извинения не только оскорбленной девочке, но и всему классу. "Инна Михайловна обняла Дину, прилюдно попросила прощения за свое непедагогичное поведение. Они помирились", — сообщает Сергей.

А в субботу, 10 ноября, кто-то из учеников или родителей выложил видео в интернет. В итоге в тот же день Инна Хорошева написала заявление об уходе по собственному желанию.

Исполняющая обязанности директора школы № 1 Холмска Елена Баррио в интервью РИА Новости рассказала, что оскандалившийся педагог проработала в школе 37 лет, в свое время была выпускницей этого учебного заведения. И за все эти годы дисциплинарных взысканий или жалоб от родителей на нее не поступало:

"Не поймите меня неправильно, но я считаю, шумиху раздули на пустом месте. На следующий день после инцидента мама с девочкой были у меня на приеме, мы очень хорошо поговорили, я в очередной раз принесла им извинения от педагогического коллектива школы. До этого прощения у них просила сама учительница. Мы договорились о внеочередном родительском собрании. Никто не хотел публичного порицания. А в субботу кто-то выложил в Сеть это видео. Могу сказать, что сделала это не мама девочки. Их семья не хотела скандала. Мама мне призналась, что и сама не рада такой шумихе и тому, что учителю пришлось уволиться".

Слова и. о. директора подтверждает и сама Дина. На просьбу РИА Новости поговорить с ее мамой девочка написала: "Мы комментировать это не хотим. Все приобрело очень серьезный формат, мне такое не нравится…"

В то же время Елена Баррио подтверждает, что после публичных оскорблений у Дины шла кровь из носа: "Я сама помогала ее остановить. Но девочка сказала, что с ней такое случается часто, что она обращалась к врачам. Якобы все из-за близко расположенных сосудов".

На вопрос о внешнем виде ребенка директор ответила лаконично: "В любой школе есть требования к одежде, которым учащиеся обязаны соответствовать". В то же время как ученицу Дину отрекомендовали с положительной стороны: хорошо учится, нареканий дисциплинарного характера до этого не получала.

"Поняла, что дальше работать не сможет"

Что касается Инны Хорошовой, то о ней ученики, как бывшие, так и нынешние, отзываются неоднозначно. Так, одна из выпускниц рассказала РИА Новости, что "она иногда может что-то некорректно спросить, но это никто не посчитает за оскорбление. Просто те, кто у нее учится с пятого класса, к этой ее прямолинейности уже привыкли. А класс, в котором произошел конфликт, она взяла только в этом году".

Между тем другой учащийся школы утверждает, что однажды Хорошева даже ударила его одноклассника. Правда, произошло это после того, как тот матерился в ее присутствии. "Порой она кричала на уроках. Но лишь когда мы не соблюдали дисциплину. Как педагог она почти всех из нашего класса устраивала", — говорит подросток.

Поведением учительницы уже заинтересовались в прокуратуре Сахалинской области. "В ведомстве организовали проверку, по результатам которой будут приняты меры реагирования", — сообщили в пресс-службе.

Но Инна Михайловна подала заявление об уходе, не дожидаясь итогов проверки. "Она поняла, что дальше работать просто не сможет. Публично извинилась перед ребенком и перед всем классом, сказала, что была не права", — подчеркнули в управлении образования Холмского района.

Сама Инна Хорошова от комментариев РИА Новости отказалась. Через директора она передала, что не очень хорошо себя чувствует.