Пятилетний чеченец отжался более четырех тысяч раз за 2,5 часа

ГРОЗНЫЙ, 12 ноя — РИА Новости. Пятилетний мальчик из Чечни Рахим Куриев отжался от пола 4105 раз за 2 часа 26 минут, сообщил РИА Новости в понедельник глава министерства Чечни по физической культуре и спорту Муса Ханариков.

По его словам, через неделю мальчик готов повторить результат, чтобы официально зафиксировать этот рекорд.

"Пятилетний Рахим Куриев отжался 4105 раз за 2 часа 26 минут, мы зафиксировали его рекорд на камеры в присутствии свидетелей и направили (результат — ред.) в Книгу рекордов России, однако у представителей организации возникли незначительные вопросы, и мы намерены его (рекорд — ред.) повторить через неделю, чтобы развеять все сомнения", — подчеркнул министр.

Как заявил Ханариков, родители мальчика дали согласие на то, чтоб ребенок повторил результат. По его словам, мальчик "чисто и с большим отрывом от своих предшественников выполнил упражнения".

"Он мог отжаться еще больше, но в этом не было необходимости", — отметил Ханариков, добавив, что мальчик посвятил свое достижение главе Чечни Рамзану Кадырову.

Министр также рассказал, что Рахим — ребенок из обычной чеченской семьи из села Дуба-юрт, занимается под началом отца в домашних условиях.