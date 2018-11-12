Фонд Доктора Лизы получит 21 миллион рублей из бюджета

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" получит в 2019 году 21 миллион рублей из федерального бюджета, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"О возможности выделения средств фонду Доктора Лизы по итогам исполнения бюджета за 2018 год мы говорили еще в прошлом году. Эта норма была зафиксирована в постановлении Госдумы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в третьем чтении. Сейчас в рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год ко второму чтению мы договорились с правительством, что эти средства будут выделены. Речь идет о 21 миллионе рублей", — сообщил Володин.
Он отметил, что волонтеры фонда доктора Лизы помогают нуждающимся, тяжело больным, в первую очередь детям, пострадавшим в результате военных и стихийных бедствий, катастроф.
"Нам необходимо со своей стороны поддерживать эту важную для всех нас деятельность фонда", — подчеркнул спикер Госдумы.
Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.
С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.
После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова, затем руководство организации снова поменялось, и Соколову сменила Татьяна Константинова — исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих людей "Со-единение". В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение; за время существования программы, с 2014 года, помощь в российских больницах получили более 600 детей.