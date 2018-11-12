Фонд Доктора Лизы получит 21 миллион рублей из бюджета

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" получит в 2019 году 21 миллион рублей из федерального бюджета, сообщил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Думский комитет по бюджету и налогам на заседании в понедельник поддержал соответствующую поправку в проект бюджета на 2019 год.

"О возможности выделения средств фонду Доктора Лизы по итогам исполнения бюджета за 2018 год мы говорили еще в прошлом году. Эта норма была зафиксирована в постановлении Госдумы при принятии федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов в третьем чтении. Сейчас в рамках подготовки проекта бюджета на 2019 год ко второму чтению мы договорились с правительством, что эти средства будут выделены. Речь идет о 21 миллионе рублей", — сообщил Володин.

Он отметил, что волонтеры фонда доктора Лизы помогают нуждающимся, тяжело больным, в первую очередь детям, пострадавшим в результате военных и стихийных бедствий, катастроф.

"Нам необходимо со своей стороны поддерживать эту важную для всех нас деятельность фонда", — подчеркнул спикер Госдумы.

Поправка была внесена Володиным и главой комитета Госдумы по бюджету Андреем Макаровым.

Основатель фонда "Справедливая помощь", правозащитница Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, погибла 25 декабря 2016 года при крушении самолета Ту-154 Минобороны, который направлялся в Сирию. Она создала фонд "Справедливая помощь" для помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию.

С момента начала конфликта на Украине доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, а также для эвакуации больных детей. Многих ребят с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения, помощь за это время получили сотни детей.

После ее гибели президентом фонда стала журналистка Ксения Соколова, затем руководство организации снова поменялось, и Соколову сменила Татьяна Константинова — исполнительный директор фонда поддержки слепоглухих людей "Со-единение". В конце мая 2017 года организация официально сменила название на "Справедливая помощь Доктора Лизы". Она продолжила работу по эвакуации детей на лечение; за время существования программы, с 2014 года, помощь в российских больницах получили более 600 детей.