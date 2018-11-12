Депутат призвал ввести наказание за псевдонаучные статьи о прививках

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Идею Минздрава об ответственности за призывы к отказу от вакцинирования следует распространить и на псевдонаучные публикации на эту тему, считает зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

Ранее газета "Известия" сообщала, что Минздрав обсуждает разработку законопроекта, предусматривающего привлечение к ответственности за призывы к отказу от вакцинации.

"Сейчас проект дорабатывается, идёт его обсуждение на экспертном уровне, но могу сказать, что касаться он будет в том числе и врачей, не рекомендующих прививки, исключая только случаи, когда это отвод по медицинским показаниям. Кроме того, я бы распространил действие этого закона и на псевдонаучные публикации в интернете", — сказал Огуль РИА Новости.

По его мнению, необходимость в законопроекте о запрете публичных призывов против вакцинации назрела давно. В целом за прошлый год, сообщил депутат, ВОЗ зарегистрировала в Европе около 24 тысяч случаев заболевания корью против 5 тысяч случаев в 2016 году. То есть заболеваемость от инфекции, надёжное средство от которой давно уже придумано и успешно используется, возросла вчетверо, указал Огуль. По его словам, есть страны, в которых отказ от вакцинации без медпоказаний административно наказуем – родителям, не привившим детей, грозит штраф. "В России же это дело сугубо добровольное", — сказал депутат.

"При этом наше государство ведет большую профилактическую работу, медики выявляют непривитых детей и взрослых, проводят беседы, уговаривают сделать прививку, пройдя при этом все необходимые исследования, чтобы избежать осложнений. К сожалению, "антипрививочников" меньше не становится. В первую очередь "благодаря" распространению псевдонаучной информации со "страшилками" о прививках", — пояснил Огуль.