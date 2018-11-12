Спасатели предупредили о резком похолодании и снеге в Крыму

Горожане на одной из улиц в Симферополе. Архивное фото

Горожане на одной из улиц в Симферополе. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Холодный фронт атлантического циклона принесет в Крым резкое похолодание с 13 ноября, возможен снег, необходимо соблюдать меры предосторожности на дорогах, на воде и в горах, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.

"В связи с прохождением холодного фронта атлантического циклона с 13 ноября в Крыму ожидается похолодание. Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Идут дожди и понижение температуры. С завтрашнего дня ночью в горах ожидается минусовая температура, а с 14-15 ноября уже возможен снег", — сказал Шахов, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Министр подчеркнул, что спасатели находятся в полной готовности для быстрого реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий.