Депутатам и сенаторам разрешили отказаться от пенсионных надбавок

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Владимир Путин подписал закон об отмене дополнительных пенсионных преференций для депутатов и сенаторов.

Документ предоставляет депутатам Госдумы или членам Совета Федерации право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии, подав заявление на имя министра труда и социальной защиты.

Госдума проголосовала за такую меру 25 октября, а 7 ноября ее одобрил Совфед. Закон вступает в силу 1 января 2019 года.

Изменения в пенсионное законодательство

Осенью обе палаты российского парламента одобрили закон о совершенствовании пенсионной системы. Изначально правительственный законопроект предполагал постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, однако уже во втором чтении в Госдуме были учтены предложения Путина, и теперь документ предусматривает повышение для всех на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин.

Законодатели по инициативе главы государства предусмотрели и ряд других мер для смягчения решения. В частности, предусматривается досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста, в том числе повышение пособия по безработице для них и введение ответственности для работодателей за увольнение перед пенсией.

Ранее первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявлял, что правительство планирует индексацию пенсий на 2019 год на 7%, то есть они вырастут в реальном выражении даже при инфляции выше прогнозов. Также он заверял, что и далее бюджет обеспечит финансирование индексации пенсий быстрее инфляции, для этого будет увеличен объем трансферта Пенсионному фонду.