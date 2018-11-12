Аэропорт Краснодара получит имя императрицы, полководца или летчицы

КРАСНОДАР, 12 ноя — РИА Новости. Голосование за присвоение трем аэропортам Краснодарского края имен известных людей началось, жители региона положительно восприняли идею, воздушная гавань Краснодара получит имя императрицы, полководца или летчицы, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

"Краснодарский аэропорт может носить имя императрицы Екатерины Великой, полководца Александра Суворова, летчицы Евдокии Бершанской. В Сочи в список вошли Евгений Жигуленко, Михаил Лазарев, Виталий Севастьянов. Для аэропорта Анапы предлагается также три варианта: Владимир Коккинаки, Клара Лучко и Вадим Фадеев", — сказал Кондратьев.

По его словам, в понедельник стартует голосование за присвоение аэропортам имен известных людей.

"В нашем регионе целых три воздушных гавани, которым земляки могут выбрать новые названия — это Краснодар, Сочи и Анапа. Сама идея популяризации великих имен была принята нашими жителями на ура", — сказал губернатор.

Он уточнил, что во втором этапе конкурса, когда можно было предложить свой вариант названия, от жителей региона поступили десятки предложений.

Финальное голосование продлится до 30 ноября.

Имена, которые в итоге выберут россияне, дополнят официальные наименования более 40 российских аэропортов международного и федерального значения с совокупным пассажиропотоком более 170 миллионов человек. Итоговые результаты будут озвучены 5 декабря 2018 года.

Инициаторами проекта по присвоению аэропортам страны имен выдающихся соотечественников выступили Общественная палата РФ, Общество русской словесности, Российское историческое общество, Русское географическое общество и Российское военно-историческое общество.