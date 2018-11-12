Правительство будет контролировать цены на утилизацию мусора

НОВО-ОГАРЕВО, 12 ноя — РИА Новости. Правительство РФ будет контролировать возможный рост цен на утилизацию твердых бытовых отходов, заявил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник провел совещание с членами правительства, на котором обсудил ситуацию с утилизацией твердых коммунальных отходов. Как сообщил Кобылкин, на сегодняшний день большая часть регионов России выбрала региональных операторов, также созданы территориальные схемы по утилизации твердых коммунальных отходов. Он отметил, что в целом страна на новую систему обращения с отходами готова будет перейти с 1 января 2019 года.

"Наша задача – проконтролировать рост тарифов. Сделать так, чтобы население почувствовало минимальную нагрузку на этом направлении. Поэтому сегодня президент на это особое обратил внимание", — сказал министр.

При этом он отметил, что плата за утилизацию твердых коммунальных отходов в платежных квитанциях может вырасти в ряде регионов.

"В некоторых регионах она подрастет, в некоторых регионах она практически не изменится. Будет как раз участвовать в этом и Федеральная антимонопольная служба, проконтролирует деятельность региональных операторов, потому что большая часть тендеров уже проведена", — отметил Кобылкин.

Он добавил, что такая же задача стоит и перед губернаторами. Министр пояснил, что плата может подрасти в ряде крупных регионов, в частности, в Красноярском крае. "Многие субъекты в связи с этим запланировали уже субсидии", — добавил он.