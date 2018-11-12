МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Инспекторам дорожного движения не доверят самим штрафовать водителей за опасную езду, это будут делать руководители подразделений или их заместители, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков.

В первом чтении проект закона был принят депутатами в начале 2017 года. Он вносит в статью 12.38 КоАП РФ поправки, устанавливающие административную ответственность за действия водителя, которые квалифицируются как опасное вождение. Данные поправки устанавливают штраф в пять тысяч рублей за опасную езду.

"Мы предусмотрели в законопроекте, что постановление будет утверждать и подписывать не сам инспектор, а его непосредственный начальник (руководитель подразделения) или его заместитель, чтобы убедиться, что документы оформлены достаточно подробно. Здесь мы подстраховываемся, чтобы был наказан именно водитель, который проповедует опасный стиль вождения, а не тот, кто нарушил только один пункт правил", — подчеркнул Лысаков.

Он добавил, что после принятия закона могут возникнуть некоторые проблемы с применением его на практике, так как данное нарушение является "сложным" и длящимся во времени. В частности, пока не проработан механизм оформления опасной езды, которая представляет собой совокупность нарушений ПДД.