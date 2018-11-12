Милонов призвал беречь детей от "реальности губастых уточек"

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Депутат ГД Виталий Милонов заявил о планах совместно с Роскомнадзором изучить вопрос об ограничении нахождения подростков в таких социальных сетях, как Instagram и Facebook, кроме того, политик предлагает в качестве альтернативы разработать приложения по изучению искусства или фотографированию отечественной природы.
Политик подчеркнул при этом, что сеть еще остается "прибежищем для различных недобросовестных деятелей" и "таит" в себе множество опасностей для граждан, особенно для детей.
"Подростки буквально утопают в инстаграмах и различных фейсбуках, где смотрят за селебрити, демонстрирующих легкую и красивую жизнь. И у многих начинает складываться не совсем правильное представление о действительности: в реальности не бывает так, как показывает какая-нибудь губастая уточка на своей страничке. Жизнь не состоит из фотографий дорогого фраппе на фоне шелковых простыней пятизвездочного отеля. Жизнь строится на основании труда, преодоления, а зачастую имеет далеко не инстаграмное лицо", — заявил он.