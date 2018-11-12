Цеповяз отрицает подлинность фото с деликатесами, заявил адвокат

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя — РИА Новости. Вячеслав Цеповяз, отбывающий в колонии строгого режима в Амурской области наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская, настаивает, что фото с деликатесами смонтированы, заявил РИА Новости его адвокат Эльбрус Муртазов.

Ранее ряд СМИ опубликовал фотографии, на которых Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него — крабы, шашлык и красная икра. После этого в колонию с проверкой выехала прокуратура. В СК России сообщили, что в отношении сотрудников колонии возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Цеповяза поместили в штрафной изолятор за нарушение распорядка дня — после того, как осужденный не явился на завтрак. В воскресенье его из ШИЗО перевели в обычную камеру.

"Он сказал — смонтированные фотографии, но среди них есть фотографии, которые реальные, но это фотографии, которые были сделаны самими сотрудниками ФСИН в день открытых дверей. А вот остальные фотографии, где якобы он деликатесы поедает, эти, говорит, смонтированы. Эти фотографии, говорит, здесь (в колонии — ред.) даже и не делались, здесь таких мест нет", — рассказал Муртазов.

По словам адвоката, Цеповяз считает, что ему пытаются "помешать вернуть хотя бы часть своего имущества" после развода. "Остался он без ничего, уже год мы за это боремся", — добавил защитник.

Главаря Кущевской ОПГ Сергея Цапка и членов его банды осудили за убийство 12 человек в станице Кущевская осенью 2010 года. Это преступление считается одним из самых громких в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но скончался от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор.