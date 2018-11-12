НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя — РИА Новости. Закрыть мозаику на стене бассейна в Нижнем Новгороде пришлось из-за того, что рушилась стена, а рисунок "просто не получился", и его уже срочно закрасили, заявил РИА Новости директор спортклуба "Торпедо" Вячеслав Фокин, комментируя скандал с ужаснувшим пользователей сети изображением "пловца".

В минувшие выходные пользователи соцсетей раскритиковали неудачную реставрацию мозаики на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде. Изображение пловца с пролетающей над ним чайкой не сохранилось из-за ремонта здания. Однако было принято решение "отреставрировать" изображение — в этот раз в виде фрески. Обновленная версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР — у пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы — она стала похожа на тюленя с крыльями.

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg — Внимание (@fondvnimanie) 10 ноября 2018 г.

​"В течении ряда лет происходило разрушение стены бассейна, где была мозаика. Ее в любом случае не удалось бы сохранить. Мозаика была нанесена на штукатурку, которая пластами отваливалась. Года два пытались различные работы производить, но ничего не получалось, обрушение продолжалось. Плюс ко всему стена стала промерзать, появился грибок на внутренней стороне стены — в бассейне. Нужно было утеплять эту стену. Ее и утеплили плитами, а затем заштукатурили. И в принципе, работу-то сделали хорошо и качественно. Если бы еще рисунок удачно выполнили…", — рассказал РИА Новости Фокин.

Он пояснил, что спортивный клуб "Торпедо" к этому рисунку никакого отношения не имеет, поскольку собственником бассейна является Горьковский автомобильный завод, а спортклуб лишь арендует помещение.

"Все работы подрядчик делает по согласованию с Горьковским автозаводом… Насколько мне известно, был заключен договор с художником, который должен был восстановить не мозаику, а рисунок на этой стене. Я так понял, что попытка прошла неудачно. Что-то не получилось у него", — сказал директор спортклуба.

На данный момент рисунок, вызвавший негодование у нижегородцев, закрашен. Сейчас рабочие выравнивают стену.