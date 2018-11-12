МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Общенациональный конкурс по присвоению имен соотечественников российским аэропортам "Великие имена России" перешел в стадию финального голосования, которое продлится с 12 по 30 ноября, сообщил в понедельник секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Что касается того, что будет дальше: теперь будет не опрос, а голосование с 12 по 30 ноября. Голосование будет общероссийское… Есть несколько разных способов голосования. Во-первых, это сайт великиеимена.рф , через социальные сети, с помощью телефона горячей линии, методом анкетирования. Анкетирование будет проходить путем заполнения бумажной анкеты в мобильных волонтерских пунктах в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в городах проекта или на борту самолета", — рассказал журналистам Фадеев на пресс-конференции.

Секретарь ОП РФ также добавил, что каждый участник конкурса может выбрать только одно имя и только один аэропорт для голосования. Причем из любого города России можно проголосовать за любой аэропорт. Результаты голосования будут объявлены 5 декабря.

Как сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, чаще всего, по данным центра, в списках топ-3 по каждому региону упоминаются маршал Георгий Жуков, ученый Дмитрий Менделеев и император Петр I.

В шорт-лист Московского аэропорта Домодедово вошли маршал Жуков, полководец Михаил Кутузов, ученый Михаил Ломоносов и экс-председатель правительства РФ Евгений Примаков. Аэропорт Шереметьево могут назвать именем ученого Менделеева, поэта Александра Пушкина, военачальника Константина Рокоссовского или авиаконструктора Андрея Туполева. В шорт-лист аэропорта Внуково вошли конструктор Сергей Королев, авиаконструктор Туполев и изобретатель Константин Циолковский.