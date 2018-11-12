В Москве установили свыше ста зарядных станций для электромобилей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Более 100 зарядных станций установлены на улично-дорожной сети в Москве для владельцев электрических автомобилей, сообщил в понедельник заместитель руководителя столичного департамента транспорта Дмитрий Пронин.

"Мы создаем сеть зарядных станций (для электрических автомобилей — ред.). У нас в городе на улично-дорожной сети уже более 100 зарядных станций присутствует. Конечно, если будет активность в каршеринге, в такси, которые начнут приобретать электрические машины, они смогут спокойно пользоваться уже действующей инфраструктурой", — сказал Пронин на конференции "Транспорт Москвы: возможности для малого бизнеса".

Замглавы ведомства напомнил, что сегодня для владельцев личных электрических автомобилей в городе действует бесплатная стоянка в зоне платной парковки.