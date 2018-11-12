Водителей легковушек обязали использовать зимние шины

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Водителей обязали использовать зимние шины в соответствующее время года для легковых и легких коммерческих автомобилей, следует из изменений техрегламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"В зимний период (декабрь, январь, февраль) запрещается эксплуатация транспортных средств категорий M1 (легковые машины — ред.) и N1 (легкие коммерческие автомобили до 3,5 тонн — ред.), не укомплектованных зимними шинами, удовлетворяющими требованиям пункта 5.6.3 настоящего приложения. Зимние шины устанавливаются на всех колесах указанных транспортных средств", — говорится в техрегламенте.

Соответствующие изменения в документ были внесены решением совета Евразийской экономической комиссии от 16 февраля 2018 года.

Однако до сих пор в Кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено штрафа за использование резины не по сезону, равно как нет в этом кодексе и отсылок к техрегламенту Таможенного союза. Таким образом, этот запрет носит лишь рекомендательный характер.