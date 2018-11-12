Ночь на 13 ноября в Москве может стать самой холодной с начала осени

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ночь на вторник, 13 ноября, может стать самой холодной в Москве и Подмосковье с начала осени, столбики термометров в городе могут опуститься до 9 градусов мороза, в столичном регионе — до минус 12 градусов, сообщили РИА Новости в центре погоды "Фобос".

Ранее сообщалось, что ночь понедельника в Москве была отмечена как самая холодная с начала осени, минимальная температура воздуха в городе составила 7,3 градуса мороза.

"Благодаря влиянию антициклона предстоящая ночь может стать еще холоднее, чем минувшая. Вполне вероятно, что следующей ночью температура в Москве может опуститься до минус 6-8 или даже минус 7-9 градусов, а в столичном регионе мы ожидаем от 7 до 12 градусов мороза", — рассказала собеседница агентства.