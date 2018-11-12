Моча космонавтов сэкономит треть воды на МКС, заявили в НИИхиммаш

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Ввод в эксплуатацию системы регенерации урины в воду сократит на треть потребность российского сегмента Международной космической станции в поставках воды, говорится в решении научно-технического совета НИИхиммаш — головного российского института в области создания систем регенерации для космоса.

В 2016 году при аварии грузового корабля "Прогресс" была потеряна установка по регенерации воды из урины, которую везли на МКС. Новую систему доставили на станцию в 2018 году. Полученную таким образом воду для питья использовать не планируется, но она будет использоваться для технических нужд.

"Проводятся летная отработка системы регенерации воды из урины СРВ-У-РС и сопровождающие наземные испытания. Система СРВ-К2М (системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги, установленная на российском сегменте МКС — ред.) обеспечивает экипаж полноценной водой для питья, приготовления пищи и напитков. Регенерация воды обеспечивает 40% от общего потребления воды на сегменте и существенно снижает массу доставок воды с Земли, что дает значительный экономический эффект. С введением СРВ-У-РС обеспечение регенерированной водой возрастет до 72%", — говорится в документе, опубликованном на сайте института.

В декабре 2017 года представители НИИхиммаш в Москве на конференции по космической биологии и медицине сообщали, что установленные на МКС системы регенерации воды позволят в будущем получать до 88% жидкости путем переработки. Всего же, по расчетам специалистов, в идеале можно довести эту цифру до 94%. С 1998 года за счет переработки различных жидкостей и атмосферной влаги на российском сегменте МКС было получено более 21 тонны воды и более 5 тонн кислорода.

В настоящее время на российском сегменте МКС осуществляется эксплуатация системы регенерации воды из конденсата атмосферной влаги СРВ-К2М, системы приема и консервации урины СПК-УМ, средств очистки воды для получения электролизного кислорода для дыхания.

Ранее институт сообщил о начале работ по созданию для применения в космосе душа, сауны, рукомойника, умывальника, стиральной машины и системы регенерации санитарно-гигиенической воды. Кроме того, сообщалось о планах разработки системы переработки углекислого газа в воду.