Природе Южного берега Крыма нужна "реанимация", считает эксперт

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Политолог, доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев поддержал идею повысить охранный статус Южного берега Крыма (ЮБК) для защиты уникального ландшафта побережья от застройки, по его мнению, важно разработать практические механизмы возрождения и "реанимации" крымской природы с привлечением государства.
В понедельник главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина заявила в интервью РИА Новости, что администрация Эрмитажа надеется на включение культурного наследия ЮБК в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце октября директор Фонда имени Д.С. Лихачева Александр Кобак говорил, что Южный берег Крыма недооценен, а сохранность исторических памятников "в большой степени находится под угрозой" из-за массовой застройки, в том числе коммерческой.
Совместный проект Эрмитажа и Фонда имени Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия" планируется представить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в середине ноября. По словам Кобака, организаторы проекта не говорят, что нужно немедленно сделать ЮБК объектом культурного наследия ЮНЕСКО, но им хотелось бы "повысить охранный статус ЮБК, прежде всего, российский охранный статус".
"Опыт СССР показывает, что теоретически возродить ЮБК можно, но вот практических механизмов для реализации этих прекраснодушных мечтаний в настоящий момент нет, зато есть много желающих продолжить эксплуатацию этого уникального уголка нашей страны так, как это происходило при Украине и как это происходит сейчас. Южному берегу Крыма нужна уже "реанимация", которая под силу только государству", — сказал РИА Новости Киселев.
Идею сотрудников Эрмитажа о создании охранной зоны на побережье собеседник агентства всецело поддержал, считая, что в этом случае требуются жесткие меры законодательного характера, которые укротят аппетиты застройщиков.
"Вопрос пока не решается по многим причинам. Например, что делать со строениями, возникшими за последние 25 лет? Как решать вопросы с собственниками? Кто и как будет восстанавливать южнобережные парки? Есть ли сегодня подготовленные специалисты? Что делать с транспортом? Вопросов куда больше, чем ответов. Для начала надо бы было принять, возможно, на федеральном уровне, законы о сохранении ландшафтного своеобразия ЮБК и прибрежных территорий полуострова и о единой архитектурной политике, что позволит остановить дальнейшее уничтожение природных комплексов и произвол застройщиков", — полагает эксперт.
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