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Общество

Природе Южного берега Крыма нужна "реанимация", считает эксперт

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© Екатерина ПетуховаВид на Южный берег Крыма в районе Гаспры. Архивное фотоВид на Южный берег Крыма в районе Гаспры. Архивное фото
© Екатерина Петухова

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Политолог, доцент Крымского федерального университета Сергей Киселев поддержал идею повысить охранный статус Южного берега Крыма (ЮБК) для защиты уникального ландшафта побережья от застройки, по его мнению, важно разработать практические механизмы возрождения и "реанимации" крымской природы с привлечением государства.

Бухта Ласпи в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости / Василий Батанов
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Крымские власти поддержали включение Южного берега в список ЮНЕСКО
В понедельник главный хранитель Государственного Эрмитажа, руководитель Южно-Крымской археологической экспедиции Светлана Адаксина заявила в интервью РИА Новости, что администрация Эрмитажа надеется на включение культурного наследия ЮБК в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В конце октября директор Фонда имени Д.С. Лихачева Александр Кобак говорил, что Южный берег Крыма недооценен, а сохранность исторических памятников "в большой степени находится под угрозой" из-за массовой застройки, в том числе коммерческой.

Совместный проект Эрмитажа и Фонда имени Лихачева "Южный берег Крыма — территория всемирного наследия" планируется представить на Санкт-Петербургском международном культурном форуме в середине ноября. По словам Кобака, организаторы проекта не говорят, что нужно немедленно сделать ЮБК объектом культурного наследия ЮНЕСКО, но им хотелось бы "повысить охранный статус ЮБК, прежде всего, российский охранный статус".

Вид на Крым. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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На Украине сравнили Крым с "жемчужиной" и пожалели о его потере
"Опыт СССР показывает, что теоретически возродить ЮБК можно, но вот практических механизмов для реализации этих прекраснодушных мечтаний в настоящий момент нет, зато есть много желающих продолжить эксплуатацию этого уникального уголка нашей страны так, как это происходило при Украине и как это происходит сейчас. Южному берегу Крыма нужна уже "реанимация", которая под силу только государству", — сказал РИА Новости Киселев.

Идею сотрудников Эрмитажа о создании охранной зоны на побережье собеседник агентства всецело поддержал, считая, что в этом случае требуются жесткие меры законодательного характера, которые укротят аппетиты застройщиков.

"Вопрос пока не решается по многим причинам. Например, что делать со строениями, возникшими за последние 25 лет? Как решать вопросы с собственниками? Кто и как будет восстанавливать южнобережные парки? Есть ли сегодня подготовленные специалисты? Что делать с транспортом? Вопросов куда больше, чем ответов. Для начала надо бы было принять, возможно, на федеральном уровне, законы о сохранении ландшафтного своеобразия ЮБК и прибрежных территорий полуострова и о единой архитектурной политике, что позволит остановить дальнейшее уничтожение природных комплексов и произвол застройщиков", — полагает эксперт.

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Розовое озеро и место встречи с ветром: природные заповедники Крыма
© Фото : Алиса Захаренко"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника располагается на одном из обрывов хребта Роман-Кош — самой высокой точке Крыма (1400 метров над уровнем моря). Скорость ветра рядом с колоннадой нередко достигает 40 метров в секунду, благодаря чему место полностью оправдывает свое название.Беседка ветров на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
"Беседка ветров" на территории Крымского природного заповедника располагается на одном из обрывов хребта Роман-Кош — самой высокой точке Крыма (1400 метров над уровнем моря). Скорость ветра рядом с колоннадой нередко достигает 40 метров в секунду, благодаря чему место полностью оправдывает свое название.
© Фото : Алиса Захаренко"Беседку ветров" после реставрации в конце 90-х безуспешно пытались назвать по-другому – "Звездопад воспоминаний". Но привычка и точность первоначальной формулировки взяли верх. Хотя для большинства туристов, приезжающих полюбоваться чудесным видом на гору Аю-Даг, поселки Гурзуф и Партенит, южный склон хребта и морское побережье, название не важно.Беседка ветров на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
"Беседку ветров" после реставрации в конце 90-х безуспешно пытались назвать по-другому – "Звездопад воспоминаний". Но привычка и точность первоначальной формулировки взяли верх. Хотя для большинства туристов, приезжающих полюбоваться чудесным видом на гору Аю-Даг, поселки Гурзуф и Партенит, южный склон хребта и морское побережье, название не важно.
© Фото : Алиса ЗахаренкоПо горам Крымского природного заповедника — крупнейшего и старейшего в республике — вьется чрезвычайно узкая и извилистая Романовская дорога, построенная в 1913 году и соединяющая Алушту и Ялту. Ее открывал Николай II, преодолевший путь в 77 километров на машине.Крымский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
По горам Крымского природного заповедника — крупнейшего и старейшего в республике — вьется чрезвычайно узкая и извилистая Романовская дорога, построенная в 1913 году и соединяющая Алушту и Ялту. Ее открывал Николай II, преодолевший путь в 77 километров на машине.
© Фото : Алиса ЗахаренкоНа территории Крымского природного заповедника — более 1200 видов растений, что составляет половину крымской флоры. Сто наименований занесены в Красную книгу России, 29 — в Европейский Красный список, а еще девять охраняются Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры.Крымский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
На территории Крымского природного заповедника — более 1200 видов растений, что составляет половину крымской флоры. Сто наименований занесены в Красную книгу России, 29 — в Европейский Красный список, а еще девять охраняются Бернской конвенцией об охране дикой фауны и флоры.
© Фото : Алиса ЗахаренкоНа высоте 1150 метров над уровнем моря в центре заповедника находится турбаза "Дубрава". Хотя она и относится к детскому лагерю "Артек", отдохнуть там может любой желающий. Если повезет, можно увидеть оленей, приходящих полакомиться травой, растущей между домами.Турбаза Дубрава на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
На высоте 1150 метров над уровнем моря в центре заповедника находится турбаза "Дубрава". Хотя она и относится к детскому лагерю "Артек", отдохнуть там может любой желающий. Если повезет, можно увидеть оленей, приходящих полакомиться травой, растущей между домами.
© Фото : Алиса ЗахаренкоДача, построенная здесь еще в 1913 году, после революции стояла в запустении, но обрела вторую жизнь при Никите Хрущеве: он облюбовал заповедник как место для охоты, а небольшой домик в самом центре — как место отдыха. Сейчас там находится музей, а перед зданием поставили скульптуру оленя — может, в память обо всех диких животных, убитых генсеками.Скульптура оленя на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
Дача, построенная здесь еще в 1913 году, после революции стояла в запустении, но обрела вторую жизнь при Никите Хрущеве: он облюбовал заповедник как место для охоты, а небольшой домик в самом центре — как место отдыха. Сейчас там находится музей, а перед зданием поставили скульптуру оленя — может, в память обо всех диких животных, убитых генсеками.
© Фото : Алиса ЗахаренкоСреди обитателей заповедника есть форели, которых выращивают на ферме в водоемах, берущих воду из источника воды с высоким содержанием серебра. Попробовать рыбу может каждый желающий: ее здесь же приготовят, а стол могут накрыть даже в беседке, которую сотрудники называют "президентской" — уж очень она нравилась когда-то Леониду Кучме и Виктору Януковичу.Рыбная ферма на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
Среди обитателей заповедника есть форели, которых выращивают на ферме в водоемах, берущих воду из источника воды с высоким содержанием серебра. Попробовать рыбу может каждый желающий: ее здесь же приготовят, а стол могут накрыть даже в беседке, которую сотрудники называют "президентской" — уж очень она нравилась когда-то Леониду Кучме и Виктору Януковичу.
© Фото : Алиса ЗахаренкоКосмо-Дамиановский монастырь — одна из главных достопримечательностей заповедника — основан в 1856 году на месте, где берет свое начало источник святых Космы и Дамиана, врачей-чудотворцев, живших в этих местах. Местная вода считается целебной.Космо-Дамиановский монастырь на территории Крымского природного заповедника
© Фото : Алиса Захаренко
Космо-Дамиановский монастырь — одна из главных достопримечательностей заповедника — основан в 1856 году на месте, где берет свое начало источник святых Космы и Дамиана, врачей-чудотворцев, живших в этих местах. Местная вода считается целебной.
© Фото : Алиса ЗахаренкоОпукский природный заповедник на юге Керченского полуострова известен тем, что здесь находится единственное место гнездования розовых скворцов и уникальное Кояшское озеро, цвет которого, в зависимости от времени года, меняется от розового до насыщенно-красного. Опукский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
Опукский природный заповедник на юге Керченского полуострова известен тем, что здесь находится единственное место гнездования розовых скворцов и уникальное Кояшское озеро, цвет которого, в зависимости от времени года, меняется от розового до насыщенно-красного. 
© Фото : Алиса ЗахаренкоКазантипский природный заповедник располагается на самом севере Керченского полуострова, у города Щелкино. На пляже у мыса Казантип с начала девяностых проходил известный фестиваль электронной музыки. Туристы до сих пор могут видеть руины сцены-крепости, вписавшиеся в ландшафт мыса.Казантипский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
Казантипский природный заповедник располагается на самом севере Керченского полуострова, у города Щелкино. На пляже у мыса Казантип с начала девяностых проходил известный фестиваль электронной музыки. Туристы до сих пор могут видеть руины сцены-крепости, вписавшиеся в ландшафт мыса.
© Фото : Алиса ЗахаренкоПреобладающая растительность Казантипского заповедника — степные травы и цветы, всего около 400 наименований, большинство из которых лечебные. Вероятно, именно потому туристы считают эту местность наиболее живописной весной — во время цветения редких тюльпанов Шренка, белой фиалки, желтого василька Талиева, пиона тонколистного и других растений.Казантипский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
Преобладающая растительность Казантипского заповедника — степные травы и цветы, всего около 400 наименований, большинство из которых лечебные. Вероятно, именно потому туристы считают эту местность наиболее живописной весной — во время цветения редких тюльпанов Шренка, белой фиалки, желтого василька Талиева, пиона тонколистного и других растений.
© Фото : Алиса ЗахаренкоПо местным легендам, в известняках, из которых сложен мыс, есть много пещер, скрытых под водой. Якобы некоторые из них через многокилометровый подземный туннель доходят до противоположного мыса Чегене.
Здесь средневековые пираты и прятали награбленное золото, которое до сих пор никто не может найти. Большинство туристов не верят в эти рассказы, но сходятся во мнении, что настоящее сокровище Казантипа — чудесные виды.Казантипский природный заповедник
© Фото : Алиса Захаренко
По местным легендам, в известняках, из которых сложен мыс, есть много пещер, скрытых под водой. Якобы некоторые из них через многокилометровый подземный туннель доходят до противоположного мыса Чегене.
Здесь средневековые пираты и прятали награбленное золото, которое до сих пор никто не может найти. Большинство туристов не верят в эти рассказы, но сходятся во мнении, что настоящее сокровище Казантипа — чудесные виды.
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