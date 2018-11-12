Медведев поприветствовал гостей Дней рекламы, отметив ее социальную роль

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей Дней рекламы в Москве, членов Ассоциации коммуникационных агентств России, отметив роль социальной рекламы, сообщается на сайте кабинета министров.

В своем приветствии глава правительства отметил, что отечественная рекламная индустрия прошла большой путь, чтобы стать по-настоящему профессиональной, формировать потребительский спрос, стимулировать рост экономики, влиять на повышение уровня жизни людей.

"Конечно, реклама – это не только способ достижения коммерческих целей. Сегодня она играет важнейшую социальную роль – оказывает помощь детским домам, инвалидам, благотворительным организациям, пропагандирует спорт и здоровый образ жизни, призывает к заботе о родных и близких", — говорится в приветствии.

Медведев отметил, что рекламная отрасль по-прежнему привлекает талантливых, одарённых специалистов. Реклама нашего времени – это тонкое, продуманное сочетание творческой мысли и новейших технологий, которые позволяют работать с целевой аудиторией в различных форматах.

Глава правительства уточнил, что использованию инноваций в сфере рекламы активно способствует Ассоциация коммуникационных агентств России. Он также отметил важность того, что Ассоциация помогает наладить диалог между рекламодателями, агентствами, медиа и представителями власти.

Премьер-министр страны пожелал всем благополучия и процветания, а участникам и гостям Дней рекламы в Москве – интересных дискуссий и результативной работы.