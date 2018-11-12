КАЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Группа стратегического видения "Россия – Исламский мир", заседание которой пройдет в понедельник в Дагестане под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова, обсудит вопросы противодействия экстремизму посредством образования, сообщает пресс-служба главы Татарстана.

Минниханов в понедельник прибыл в Махачкалу с рабочей поездкой, в рамках которой планирует также обсудить вопросы развития межрегионального сотрудничества с главой Дагестана Владимиром Васильевым.

"Рустам Минниханов в качестве председателя проведет IV заседание группы стратегического видения "Россия – Исламский мир". Основная тема обсуждения "Противодействие экстремизму посредством образования молодежи". В качестве конкретного предложения, направленного на борьбу с радикализмом в молодежной среде, предлагается проект создания совместной российско-мусульманской академии будущих лидеров на базе Болгарской исламской академии", — говорится в сообщении.

Болгарская исламская академия учреждена по инициативе Духовного управления мусульман России, Центрального духовного управления мусульман России и Духовного управления мусульман Татарстана. Создание академии поддержано президентом России. Основной целью ее создания является формирование отечественной исламской богословской школы. Академия открылась в древнем Болгаре в Татарстане в сентябре 2017 года, первыми студентами стали 37 человек из Казани, Уфы, Москвы и Дагестана. Набор проводился по программе докторантуры и магистратуры, по специальностям "Исламское право" и "Исламская мысль и вероучение".

Академия рассчитана на 150 учащихся – три курса по 50 человек, во время обучения студенты проживают непосредственно в академии. В структуре академии предусмотрено действие совета улемов (всероссийского союза мусульманских богословов). Главная задача данного коллегиального совещательного органа – обсуждение и решение научно-богословских вопросов, верное толкование ислама.

Группа стратегического видения "Россия — Исламский мир" была создана в 2006 году под руководством Евгения Примакова и Минтимера Шаймиева в качестве совещательного органа для расширения сотрудничества между Россией и исламскими странами. В 2006-2009 годах группа провела пять заседаний в Москве, Казани, Стамбуле, Джидде и Кувейте. В 2014 году президент РФ Владимир Путин уполномочил президента Татарстана Рустама Минниханова возглавить группу стратегического видения "Россия – Исламский мир" и возобновить ее деятельность. В июне 2015 года в Москве прошло заседание в обновленном формате. В настоящее время группа включает 56 человек из 28 стран, это бывшие руководители высокого ранга, представители науки и общественности, деловых кругов, религиозные деятели (ислама и православия).

Возобновление деятельности группы на современном этапе призвано содействовать процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, согласованию позиций по основным международным проблемам, содействию в налаживании контактов с упором на расширение экономического сотрудничества и взаимодействие молодежных организаций. В рамках деятельности группы планируется также проводить работу по пропаганде традиционных ценностей мусульманских народов России с целью противодействия исламистским радикальным идеям.

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