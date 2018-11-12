МОСКВА/СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя — РИА Новости. Строители закончили работы по сооружению опор железнодорожной части Крымского моста, сообщил председатель совета директоров "Стройгазмонтажа" Аркадий Ротенберг.

"Их (опор. — Прим. ред.) всего 595 на мосту. Это очень сложный процесс, как технологически, так и тем, что там очень сложные условия: ветра сильные, сейсмика. Это все, конечно, требует от специалистов особых условий", — пояснил Ротенберг в эфире телеканала "Россия 24"

В субботу строители соединили железнодорожную арку моста через пролив с первым пролетом со стороны Керчи, сообщается на официальной странице Крымского моста в Twitter.

Таким образом, готовы все опоры — и авто-, и железнодорожные. "Проведена титаническая работа. Тысячи свай для этих опор погружены на большую глубину: на некоторых участках — более 100 метров. Непростой грунт и частые штормы сильно осложняли работу, но все удалось сделать качественно и в срок", — приводит инфоцентр слова Ротенберга.

Готово 307 конструкций, которые сейчас поэтапно принимают на себя пролетные строения, это 160 тысяч тонн металлических сооружений. Последней установленной стала железнодорожная опора № 254 в Керченском проливе на участке между фарватером и крымским берегом. Она состоит из фундамента на 16 трубчатых сваях, погруженных под разными углами на глубину до 70 метров, и тела из стальной арматуры и гидротехнического бетона.

Установка железнодорожных пролетов моста должна завершиться в первом квартале 2019 года. Суммарно на восьми строительных участках пролетами уже перекрыто более 15 километров трассы.

На сухопутные опоры собранные на стендах пролеты ставятся кранами, на морские — надвигаются домкратами продольным и поперечным способами. На готовых пролетах последовательно со стороны таманского берега формируется верхнее строение пути железной дороги: на данный момент уложено более девяти из 38 километров рельсошпальной решетки.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая, движение автотранспорта запущено 16 мая. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 года.

Железнодорожная часть отвечает требованиям второй категории железнодорожных линий и включает два пути. По расчетным данным, пассажирские поезда смогут развивать здесь скорость до 120 километров в час, грузовые — до 80 километров в час. Железная дорога рассчитана на пропуск составов весом до 7100 тонн.