ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя – РИА Новости. Неизвестные подбросили к визит-центру нацпарка "Земля леопарда" в Приморье котенка краснокнижного дальневосточного лесного кота, его поместили в центр реабилитации тигров и других редких животных, сообщает учреждение.

Дальневосточный лесной, или амурский леопардовый кот, – редкий и уязвимый подвид бенгальского кота, занесенный в Международную Красную книгу и региональную Красную книгу Приморского края. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства – их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Численность дальневосточного лесного кота неизвестна.

"Точная история котенка-подкидыша неизвестна, однако специалисты "Земли леопарда" предполагают, что столкнулись именно с браконьерством. Вероятно, еще совсем юного кота отняли у матери и решили оставить в качестве домашнего питомца. Познакомившись с нелюдимым характером хищника поближе, люди явно захотели от него избавиться. Так маленький зверь в домашней клетке оказался у дверей визит-центра нацпарка в селе Барабаш", — говорится в сообщении.

По словам специалистов, без посторонней помощи котенок, скорее всего, не выжил бы — у него нет опыта охоты, что критично для полугодовалого кота.

В Центре реабилитации кота назвали Барабаш – по названию села, где его обнаружили. Зверь чувствует себя хорошо и уже предпринимает первые попытки охоты на живую добычу – маленьких перепелок. Зоологи будут наблюдать за котом и решат, когда его можно будет выпустить.

На сайте нацпарка опубликовано видео с лесным котом, который осваивается в новом доме и ловит перепелок.