Экологи предложили создать в России "лесной огород" размером с Египет

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Заросшие сельскохозяйственные земли в северной нечернозёмной части России можно превратить в "лесной огород", выращивая лес на продажу, сообщили РИА Новости в Greenpeace России.

"В России около ста миллионов гектаров земель, где можно выращивать товарный лес, попутно решая проблемы безработицы в сельских районах, развивая экономику и помогая бороться с изменением климата", – заявили в организации.

В этой связи экологи предлагают внести в действующее законодательство ряд изменений, которые позволят фермерам и сельхозпредприятиям заняться коммерческим лесоразведением на землях, где сельское хозяйство стало убыточным.

Как пояснили в организации, сегодня российское законодательство направлено на то, чтобы наказать собственника сельхозземель за их нецелевое использование. При этом товарное выращивание леса по ныне действующему законодательству признается нецелевым использованием.

"Если в России будет разрешено промышленное выращивание леса на заброшенных сельхозугодьях, это создаст рабочие места, поддержит население десятков тысяч деревень и сёл, пополнит местные и федеральный бюджеты, даст огромный экологический и природоохранный эффекты. В том числе и глобальный", – считают в Greenpeace.

Площадь Египта



В настоящее время специалисты Greenpeace изучают ситуацию на сельскохозяйственных угодьях российского нечерноземья и северных районов – от Калининградской области до Дальнего Востока. Полевые работы позволяют уточнить площадь заброшенных угодий, зарастающих и уже заросших лесом. Их около ста миллионов гектаров, что составляет примерно десятую часть от площади всех лесов России и соответствует территории Египта.

"Из них примерно 40 миллионов гектаров – бывшие так называемые "сельские леса" оставшиеся без определенного правового статуса и около 60 миллионов гектаров – заросшие "молодым" лесом заброшенные сельхозугодья", – отметили в организации.

Как ранее сообщил РИА Новости глава Рослесхоза Иван Валентик, площадь лесов в России составляет 1,2 миллиарда гектаров, при этом они на 90% являются северными, у которых выше способность поглощать двуокись углерода (СО2).

"Во многих сельских регионах ситуация резко изменилась и вести сельское хозяйство уже невозможно. Даже при современном высоком уровне механизации оно требует большого количества рабочих рук, а эти районы стремительно пустеют. При этом для экономически выгодного лесного хозяйства рабочих рук ещё хватает, так как оно требует в среднем в 5-6 раз меньше работников на единицу площади", – подсчитали экологи.