Отреставрированная "мозаика" в Нижнем Новгороде ужаснула пользователей Сети

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Пользователи социальных сетей раскритиковали неудачную реставрацию мозаики на фасаде бассейна в Нижнем Новгороде.

Изображение пловца с пролетающей над ним чайкой не сохранилось из-за капитального ремонта здания. Однако руководство решило "отреставрировать" мозаику – в этот раз в виде фрески.

Мозаика с изображением пловца и чайки на брандмауэре бассейна в Нижнем Новгороде не пережила капитальный ремонт здания. Но этим дело не закончилось…



Пловца с чайкой решили вернуть! pic.twitter.com/09g8HhAWxg — Внимание (@fondvnimanie) 10 ноября 2018 г.

Обновленная версия оказалась мало похожа на оригинальное изображение времен СССР. У пловца появилась женская грудь, укоротились ноги и увеличилась голова. Изменился и внешний вид пролетавшей над ним птицы.

"Это даже не чайка, тюлень с крыльями", — оценила картину Lika90.

"Пловец сделал неудачную "пластику" и сменил ориентацию?" — шутит другой пользователь.

"Предлагаю подать заявку на использование в качестве геральдического знака!" — написал Вячеслав Лейдерман.

"За такие художества надо бить!" — считает Наталья Знаменская.

"Киса, я хочу вас спросить, как художник художника: вы рисовать умеете?" — говорится в комментарии Марфы Васильевны.

Как сообщает телеканал НТВ, изображение уже закрасили.