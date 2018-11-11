В понедельник в Москву придет зима

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Ночь на понедельник в столичном регионе окажется морозной не по сезону, температура воздуха в столице опустится к утру до минус 10 градусов, в Подмосковье местами она упадёт до 15 градусов ниже ноля, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ночь в Москве станет самой морозной этой осенью. Уже в 22.00 мск воздух на базовой метеостанции ВДНХ остыл до —5 градусов", — сообщил Тишковец.

По прогнозам, в условиях ясной погоды к утру столбики термометров в мегаполисе понизятся до —10 градусов, в Подмосковье минус 8-13 градусов, а по востоку местами до 15 мороза, что, как отмечает синоптик, не по сезону холодно. "Так, природа перебросит москвичей в зиму", — отметил он.