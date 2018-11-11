Путин выступил против ограничения доступа к информации в интернете

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Телезрители, радиослушатели и пользователи интернета должны иметь возможность самостоятельно принимать решение, где правда, а где искажение, не нужно идти по пути ограничений, заявил президент Владимир Путин.

"Если мы хотим реализовать принцип свободного доступа к информации, к ее потребителям, гражданам наших стран, то мы должны не закрывать административным путем что-то, не ограничивать что-то с помощью политических и административных структур, а, если мы с чем-то не согласны, противопоставлять свою точку зрения, давая возможность зрителям, слушателям, пользователям интернета самим разобраться, самим принять решение где правда, а где ее искажение", — сказал Путин в интервью RT France

Он добавил, что "двигаться нужно по этому пути".