В Минобороны географический диктант написали около 140 тысяч человек

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Почти 140 тысяч человек написали географический диктант в министерстве обороны России, сообщил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"В целом Минобороны России зарегистрировало 1026 площадок для написания диктанта, а сегодня в акции принимает участие около 140 тысяч человек", — сказал Панков в своем выступлении перед участниками диктанта в Национальном центре управления обороной РФ.

Замглавы ведомства отметил, что на всех площадках проводятся тематические художественные выставки, встречи с известными географами, путешественниками, а также творческими людьми и писателями.

Географический диктант проводится с 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина, являющегося председателем попечительского совета Русского географического общества. Проверочные задания разрабатываются на основе образовательных программ по географии основного общего и среднего общего образования.