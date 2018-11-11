Замминистра обороны написал географический диктант в десантном училище

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в "Географическом диктанте" на площадке Рязанского десантного училища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Замминистра вместе с командованием воздушно-десантных войск, профессорско-преподавательским составом и курсантами ответил на вопросы диктанта, проверив свои знания в области географии и показав интерес военнослужащих к географии своего государства. "По сравнению с прошлым годом число участников диктанта в Вооруженных Силах выросло почти в восемь раз: с 18 до 137 тысяч!" — приводит департамент слова Садовенко.
Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В прошлом году диктант приобрел международный статус, его написали в пяти частях света в 25 странах мира. Диктант составляется в четырех вариантах: два для проведения на территории Российской Федерации, один вариант для проведения за рубежом и один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты диктанта идентичны по степени сложности.