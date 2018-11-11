Замминистра обороны написал географический диктант в десантном училище

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. 11 ноября 2018

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Шуваловском корпусе МГУ имени М. В. Ломоносова в Москве. 11 ноября 2018

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Юрий Садовенко принял участие в "Географическом диктанте" на площадке Рязанского десантного училища, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"Сегодня, 11 ноября 2018 года, заместитель министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Юрий Садовенко во время посещения Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного ордена Суворова дважды Краснознаменного командного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова (РВВДКУ) принял участие в ежегодной международной просветительской акции "Географический диктант", — говорится в сообщении.

Замминистра вместе с командованием воздушно-десантных войск, профессорско-преподавательским составом и курсантами ответил на вопросы диктанта, проверив свои знания в области географии и показав интерес военнослужащих к географии своего государства. "По сравнению с прошлым годом число участников диктанта в Вооруженных Силах выросло почти в восемь раз: с 18 до 137 тысяч!" — приводит департамент слова Садовенко.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В прошлом году диктант приобрел международный статус, его написали в пяти частях света в 25 странах мира. Диктант составляется в четырех вариантах: два для проведения на территории Российской Федерации, один вариант для проведения за рубежом и один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты диктанта идентичны по степени сложности.