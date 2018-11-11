Жители Хакасии голосуют активнее, чем на выборах в первом туре

Голосование на выборах главы республики Хакасия на избирательном участке в городе Абакан. Архивное фото

Голосование на выборах главы республики Хакасия на избирательном участке в городе Абакан. Архивное фото

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 18.00 (14.00 мск) составила 40,9%, что на 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге зампредседателя избиркома республики Ирина Адмаева.

"Явка на 18.00 составляет 40,9%. На 9 сентября было 35,18% на это время", — сказала Адмаева.

Выборы главы Хакасии проходят в воскресенье. Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.