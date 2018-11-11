Географический диктант написали в академии имени Жуковского и Гагарина

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Международная акция "Географический диктант" прошла в Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, в ней приняли участие более 1 тысячи человек, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Мероприятие прошло на трех площадках вуза, в нем приняли участие более 1 тысячи человек, включая главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-полковника Сергея Суровикина, личный состав главного командования ВКС, руководящий, профессорско-преподавательский и курсантский состав", — говорится в сообщении.

Акция в воздушно-космических силах прошла на 95 площадках, в их числе космодром Плесецк, подразделения ПВО, авиации и космических войск. Диктант в ВКС написали около 10 тысяч человек.

Географический диктант проводится Русским географическим обществом по инициативе президента России Владимира Путина ежегодно с 2015 года. В прошлом году диктант приобрел международный статус, его написали в пяти частях света в 25 странах мира. Диктант составляется в четырех вариантах: два для проведения на территории Российской Федерации, один вариант для проведения за рубежом и один вариант для проведения диктанта онлайн. Все варианты диктанта идентичны по степени сложности.